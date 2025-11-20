محافظ المنيا: وفرنا 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص أكتوبر الماضى

المنيا-جمال محمد:

استعرض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقرير إنجازات مديرية العمل خلال شهر أكتوبر الماضى، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في تعزيز مبادئ التشغيل، ورفع كفاءة سوق العمل، وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة لأبناء المحافظة في مختلف التخصصات.

وقالت الدكتورة ماجدة صلاح، وكيل وزارة العمل بالمنيا، إن التقرير تضمن بيانًا إحصائيًا بحركة التعيينات في القطاع الخاص خلال شهر أكتوبر، وبلغ إجمالي عدد المعينين 1353 فرصة عمل، شملت حملة المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، وأقل من المتوسطة، إلى جانب العمالة الفنية وغير الفنية، وذوي الهمم.

وأضافت أنه تم تعيين 982 من الذكور، و371 من الإناث، بما يعكس الجهود المبذولة في دعم وتمكين المرأة داخل سوق العمل بالمحافظة.

وفيما يخص ملف التشغيل الخارجي، أشارت المديرية إلى أنها اعتمدت 499 عقد عمل بالخارج، بعد مراجعتها والتأكد من مطابقتها للضوابط المعتمدة.

وفي مجال التدريب وتنمية المهارات، أوضحت المديرية أنه تم تنفيذ دورتين تدريبيتين على مهنة التفصيل والخياطة بإجمالي 32 متدربة، إلى جانب تنفيذ 6 دورات تدريبية بالسيارة المتنقلة بمركزي العدوة وسمالوط، استفاد منها 85 متدربة خلال الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر الماضى.

كما تواصل المديرية تنفيذ 4 دورات تدريبية إضافية بمركزي مغاغة ومطاي، في إطار خطة التوسّع في برامج التدريب المهني الهادفة لإعداد كوادر مدربة تلبي احتياجات سوق العمل.