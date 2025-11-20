رئيس مياه الأقصر يبحث مطالب العاملين لرفع كفاءة الخدمات وتطوير الأداء



عقد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، في إطار حرصه على فتح قنوات تواصل مباشرة مع العاملين منذ توليه مهام منصبه، وتعزيز دور اللجان النقابية باعتبارها صوتًا مهمًا يمثل احتياجات العاملين وتطلعاتهم.

وشهد اللقاء أجواء إيجابية تعكس رغبة مشتركة بين الجانبين في الارتقاء بمنظومة العمل داخل الشركة. حيث أعرب أعضاء اللجنة النقابية عن ترحيبهم بتولّي اللواء أحمد سعيد عرفة قيادة الشركة، مؤكدين تقديرهم للنهج الإداري الذي بدأ رئيس مجلس الإدارة في اتباعه والقائم على الشفافية والتواصل المباشر. كما أكد أعضاء اللجنة دعمهم الكامل له خلال المرحلة المقبلة، وتعاونهم مع جميع العاملين بهدف تطوير أداء الشركة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، داعين الله أن يوفقه في تحمل مسؤوليات هذا المنصب الحيوي.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة عددًا من المطالب والموضوعات المتعلقة بالعاملين، وفي مقدمتها تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم اللازم للقطاعات المختلفة، ورفع كفاءة الخدمات الميدانية، إلى جانب مناقشة احتياجات المحصلين وموظفي التشغيل والصيانة. وقد أبدى رئيس مجلس الإدارة اهتمامًا كبيرًا بجميع النقاط المطروحة، مؤكداً أن حقوق العاملين ستظل من أولويات العمل داخل الشركة.

وشدد اللواء أحمد سعيد عرفة على أنه لن يدخر جهدًا في دعم العاملين وحل مشكلاتهم، إيمانًا منه بأن العنصر البشري هو الأساس الحقيقي لتطوير المرافق الحيوية. وأعلن عن خطته لعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المباشرة مع المحصلين وبقية العاملين في مختلف القطاعات، للاستماع إلى ما يواجهونه من تحديات وتقديم حلول عملية تضمن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء.

وأشار رئيس الشركة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا واضحًا لسياسة التواصل الداخلي، بما يحقق شراكة فعلية بين الإدارة والعاملين، ويوفّر بيئة عمل مستقرة ومحفّزة تساهم في دفع منظومة المياه والصرف الصحي بالأقصر نحو مزيد من التطوير والتميز.

ويأتي هذا اللقاء امتدادًا لاستراتيجية جديدة تعتمد على الحوار المستمر والعمل الميداني والاستماع إلى العاملين، بما يدعم الاستقرار المؤسسي ويرفع كفاءة التشغيل والخدمات داخل شركة مياه الأقصر.