محافظ جنوب سيناء يشارك في احتفال السفارة البريطانية بيوم ميلاد الملك تشارلز

كتب : رضا السيد

11:01 ص 20/11/2025
شارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في الحفل الذي نظمه السفير البريطاني في مصر مارك برايسون ريتشاردسون، بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث الـ77، وذلك خلال حفل استقبال أقيم على ضفاف النيل بالقاهرة.


وقدم المحافظ التهنئة لسفير المملكة المتحدة بهذه المناسبة، متمنيًا المزيد من الإزدهار والتقدم.


وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والمملكة المتحدة، مؤكدًا حرص محافظة جنوب سيناء على تعزيز التعاون مع الجانب البريطاني في مجالات السياحة والاستثمار بالمحافظة، وتعزيز مجالات جديدة للتعاون ودعم المشروعات التنموية بمختلف مدن المحافظة.


من جانبه، رحب السفير البريطاني بمشاركة المحافظ، مشيدًا بما تشهده جنوب سيناء من جهود تنموية كبرى، ومؤكدًا استمرار التعاون بين السفارة والمحافظة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

محافظ جنوب سيناء احتفال السفارة البريطانية ميلاد الملك تشارلز

