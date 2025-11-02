السويس تطلق دورة تدريبية عن الأمن القومي لـ130 شابًا (صور)

السويس - حسام الدين احمد

نظمت محافظة السويس، اليوم الأحد، دورة تدريبية متخصصة بعنوان "الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي"، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، بمشاركة 130 شابًا وفتاة من طلاب الجامعات والخريجين والعاملين بالدولة.

ورحب اللواء الدكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، بالمشاركين، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من المحاضرات التي تتناول موضوعات حيوية، وداعيًا الحضور إلى التفاعل والمشاركة ونقل المعرفة التي يكتسبونها إلى دوائرهم الاجتماعية.

وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام، ويحاضر فيها خبراء من بينهم اللواء دكتور حسان الدين أنور، والعميد دكتور هيثم الطواجني.

وتناولت محاضرات اليوم الأول مفاهيم الدولة، وركائز ومحددات الأمن القومي، وكيفية إدارة وبناء قدرات الدولة.