نقل رفات 8500 متوفى بالوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، الانتهاء من نقل رفات نحو 8500 متوفى من المقابر القديمة إلى المقابر الجديدة بقرية الجديدة في مركز الداخلة، وذلك بسبب تضرر المقابر القديمة من رشح المياه الجوفية.

أوضحت المحافظة أن عملية النقل استمرت على مدار شهرين متواصلين، وتمت وفقًا لتعاليم الشريعة الإسلامية والاشتراطات الصحية والفنية، بهدف الحفاظ على حرمة الموتى وصون كرامتهم.

وتابع الدكتور ياسر محمود سيد، رئيس مركز ومدينة الداخلة، المراحل النهائية من عملية النقل ميدانيًا، وأشاد بالتعاون والتكاتف الكبير الذي أظهره أهالي قرية الجديدة لإنجاح هذا العمل، معتبرًا إياه صورة مشرفة تعكس روح التضامن والمسؤولية المجتمعية.