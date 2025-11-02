

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت أحياء متفرقة من الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، هطول أمطار خفيفة وغيوم وانخفاض درجات الحرارة لتسجل الصغرى 18 درجة مئوية، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح.

ووفقًا لشركة الصرف الصحي، تشهد المدينة الساحلية تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة مع بداية لسقوط أمطار خفيفة من المتوقع أن تزيد شدتها خلال فترات الليل والصباح الباكر.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أعلن عن تجهيز نحو 1100 معدة هندسية وخدمية متخصصة وسيارة، وذلك ضمن خطة استقبال فصل الشتاء وموسم النوات والأمطار.

وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية في حالة استعداد تام لمواجهة أي طوارئ محتملة خلال موسم الشتاء، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان سير الحياة العامة بصورة طبيعية.

وتتعرض الإسكندرية على مدار فصلي الخريف والشتاء لـ 18 نوة، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، حيث تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة والصيد.

