"روح اشتري محلول".. قرار عاجل من الصحة في واقعة رفض علاج طفل بالمنيا

المنيا- جمال محمد:



أحال الدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، شكوى أحد المواطنين إلى التحقيق الفوري العاجل، وذلك بعد واقعة شهدتها مستشفى بني مزار المركزي.



وبحسب بيان المديرية فإن الشكوى التي تقدم بها المواطن ذكر أنه أثناء الكشف على نجله الذي كان يعاني من هبوط حاد في الضغط، في التاسعة من مساء الأمس، طلب منه المسؤولون شراء محلول من الخارج، على الرغم من أن رصيد المستشفى من المحاليل يبلغ 8000 جلدة، وبعد شراء المحاليل من الخارج، تفاجأ المواطن برفض المستشفى لتركيبها وتقديم العلاج اللازم لابنه.



ووجه وكيل الوزارة بالمنيا بإجراءات رادعة، وأمر بالتحقيق الفوري لكشف ملابسات الحادث، كما أكد على تطبيق العقوبات اللازمة على كل من يثبت تقصيره بعد انتهاء التحقيق.



كما وجه وكيل الوزارة، كلا من مدير الطب العلاجي ومدير إدارة المستشفيات بالمتابعة اللصيقة وتكثيف المرور على جميع مستشفيات المحافظة، مشدداً على أنه لا تهاون على الإطلاق في صحة المواطنين"، وأن رعاية صحة أهالي المنيا هي أولوية قصوى لا تقبل أي إهمال أو تقصير.