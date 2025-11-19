انتحار غامض في البحيرة.. العثور على ربة منزل مشنوقة بأبو المطامير

البحيرة - أحمد نصرة:

أنهت ربة منزل شابة حياتها شنقًا، اليوم الأربعاء، داخل منزلها بإحدى قرى مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، في واقعة تتولى النيابة العامة التحقيق فيها لكشف ملابساتها.

كان مأمور مركز شرطة أبو المطامير قد تلقى إخطارًا من الأهالي بعزبة كريم، يفيد بالعثور على ربة منزل منتحرة داخل منزلها، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود جثة "م ر. ش"، 25 عامًا، ربة منزل، معلقة داخل غرفتها.

وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، إلى جانب تكليف المباحث بالتحري حول الملابسات وظروف الواقعة.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.