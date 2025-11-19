الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تستعد دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية لخوض جولة جديدة من الانتخابات البرلمانية يومي 3 و4 ديسمبر المقبل، وذلك بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج الجولة الأولى التي أُجريت يومي 10 و11 نوفمبر الجاري.

ووفقا لقرار الإلغاء من المنتظر إعادة التصويت بالكامل بين 16 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد بنظام الفردي، في واحدة من أكثر الدوائر سخونة في المحافظة.

مخالفات انتخابية وراء قرار الإلغاء

وفقا لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جاء قرار إلغاء نتيجة الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بسبع محافظات بعد رصد مخالفات جوهرية أثرت على نزاهة الاقتراع والفرز الخاص بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

أضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء، أن المخالفات شملت مجموعة من الخروقات منذ بدء فترة الدعاية، مرورًا بالدعاية أمام اللجان والتصويت، وصولًا إلى إجراءات فرز اللجان الفرعية وحصر الأصوات

وتابع: هناك 3 أسباب تسببت في إلغاء نتيجة الانتخابات بـ19 دائرة وإعادتها مرة أخرى، تمثلت في خروقات للدعاية الانتخابية، فضلًا عن عدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من حصر الأصوات، وتفاوت عدد الأصوات بين اللجان الفرعية واللجان العامة.

نتائج ملغاة ومنافسة تعود إلى نقطة الصفر

كانت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الثانية "الرمل" قد أعلنت نتائج الحصر العددي غير الرسمية، والتي أظهرت تقدم الدكتور أحمد عبد المجيد بـ51,857 صوتًا، يليه عمر الغنيمي بـ50,912 صوتًا، ثم حازم الريان بـ48,837 صوتًا، إلا أن هذه النتائج أُلغيت رسميًا، لتُعاد المنافسة من جديد، وسط ترقب واسع من الناخبين والمرشحين على حد سواء.

بعد قرار الإلغاء ..احتفالات شعبية في شوارع الرمل

عقب إعلان القرار، شهدت شوارع الرمل أجواء احتفالية واسعة من أنصار المرشحين، خاصة أمام المقار الانتخابية، حيث تم توزيع شربات الموز على المارة، وترددت الأغاني الوطنية من مكبرات الصوت، من بينها "تسلم الأيادي"، وسط هتافات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي. وشارك المواطنون في الاحتفالات بشكل تلقائي، تعبيرًا عن ارتياحهم لقرار الهيئة، الذي اعتبروه تصحيحًا للمسار الانتخابي.

مقرات لمرشحين تتحول إلى ساحات احتفال

في أحد المقار الانتخابية، والذي يعود لأحد المرشحين الذين تقدموا بطعون رسمية، تحولت الساحة إلى مشهد احتفالي، حيث رقص أنصار المرشح على أنغام الأغاني الوطنية، ورددوا هتافات مؤيدة للقرار، معتبرين أن إعادة الانتخابات فرصة جديدة لإثبات الحضور الشعبي.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو للاحتفالات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما عزز من زخم الحدث داخل الدائرة.

ردود فعل متباينة من المرشحين

وعبّر عدد من المرشحين عن احترامهم لقرار الهيئة الوطنية، مؤكدين استعدادهم لخوض جولة جديدة من المنافسة. وكتب عمر الغنيمي عبر صفحته الرسمية: "أحترم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلى جولة جديدة بإذن الله.. الرمل تستحق."

فيما وصف عفيفي كامل القرار بأنه "انتصار للعدالة وعودة لإرادة الناخب المصري النزيه"، مضيفًا: "صدر القرار العادل بإلغاء الانتخابات كاملة… ليعود الحق إلى أهله… وتعود إرادة الناخب المصري النزيه هي الحكم والفيصل."

حسابات انتخابية جديدة

تُعد دائرة الرمل من الدوائر ذات التنافس المرتفع في محافظة الإسكندرية، نظرًا لتنوع المرشحين وقوة قواعدهم الشعبية. ويُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تصاعدًا في وتيرة الحملات الانتخابية، مع إعادة ترتيب التحالفات وتكثيف التواصل الميداني مع الناخبين، في ظل تغير المشهد الانتخابي بعد قرار الإلغاء.

الهيئة الوطنية تؤكد على قواعد النزاهة

جددت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيانات سابقة تأكيدها على ضرورة التزام المرشحين بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، وعدم تجاوز السقف المالي المحدد، مع احترام القانون وعدم التأثير على إرادة الناخبين بوسائل غير مشروعة. وأكدت أنها ستتابع مجريات الجولة الجديدة بدقة، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة.

جولة جديدة في مشهد انتخابي متغير

مع اقتراب موعد التصويت الجديد، تتجه الأنظار إلى دائرة الرمل باعتبارها واحدة من أبرز دوائر التنافس في الإسكندرية، وسط ترقب شعبي لما ستسفر عنه جولة الإعادة بعد إلغاء النتائج السابقة. ويُنتظر أن تشهد الجولة المقبلة تحركات مكثفة من المرشحين لإعادة كسب ثقة الناخبين، في ظل تغير الحسابات الانتخابية.