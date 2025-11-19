بعد وفاته في الصباحية.. عروس المنيا تلحق بعريسها إثر اختناق بالغاز (صور)

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمسجد السيد يوسف أحد أبرز المساجد التاريخية بمدينة الأقصر، في إطار خطة محافظة الأقصر لتجهيز المرافق الدينية والخدمية استعدادًا للاحتفال بالعيد القومي السادس عشر الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، وفضيلة الشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حيث تفقدوا الأعمال الإنشائية والفنية التي تتم داخل المسجد والساحة الخارجية المحيطة به.

وشملت الجولة متابعة مراحل التطوير التي يجري تنفيذها حاليًا، إذ وجه محافظ الأقصر بسرعة الانتهاء من دهان المسجد وفق الطابع المعماري المتناسق، فضلًا عن فرشه بسجاد جديد يليق بالمكان وبحركة المصلين ، كما وجّه إلى إعادة تنظيم أماكن وضع الأحذية داخل المسجد، واستبدالها بوحدات حديثة بنفس لون الدهانات الجديدة لتعزيز المظهر الجمالي وتحقيق الانسيابية داخل المسجد.

وأكد محافظ الأقصر على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية في تنفيذ أعمال التطوير، مشددًا على أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة المواقع الدينية والتاريخية بما يعكس الوجه الحضاري للأقصر ويهيئها لاستقبال زوارها خلال احتفالات العيد القومي.

كما أشاد فضيلة الشيخ علي صديق بالجهود المبذولة في تطوير المسجد، مؤكدًا تعاون مديرية الأوقاف الكامل مع المحافظة في رفع كفاءة المساجد واستقبال المصلين في بيئة مناسبة تتماشى مع خطط الدولة للارتقاء بدور العبادة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة موسّعة تشمل تطوير عدد من المنشآت الخدمية والدينية في أنحاء المحافظة، استعدادًا للاحتفال بالعيد القومي الذي يشهد افتتاح مشروعات خدمية وتنموية جديدة.