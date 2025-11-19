إعلان

رصف 9 شوارع رئيسية بحي العجمى غرب الإسكندرية -صور

كتب : محمد عامر

03:14 م 19/11/2025
    استخدام الانترلوك في رصف شوارع بحي العجمي
    رصف شوارع غرب الإسكندرية
    انتهاء خطة الرصف بحي العجمي
    مديرية الطرق تنهى أعمال رصف شوارع العجمي
    محافظ الإسكندرية يوجه برصف شوارع العجمي
    رصف شوارع العجمي يحقق السيولة المرورية

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الانتهاء من رصف 9 شوارع رئيسية بحي العجمي غرب الإسكندرية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

وأشار خالد إلى أن جميع أجهزة المحافظة تسعى جاهدة للاستجابة لأكبر عدد ممكن من مطالب المواطنين التي تتعلق برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة بجميع أحياء الإسكندرية.

رصف شارع بيانكي

ووفقًا لمديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، الشوارع التي جرى رصفها هي " الأربعين، ٨ بيانكي، محمود غنيم، النقراشي، عبد العزيز الفقي، رجال الأعمال، مسجد التوحيد، أبو النصر، كفر عجمي، ناتالي".

انتهاء أعمال شركات المرافق

وتضمنت خطة الرصف إعادة الشيء لأصله في 6 شوارع بحي العجمي عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها أبرزها شوارع خير الله ومسجد القويري ونادي الجمارك وأبو تلات الرئيسي.

أحمد خالد حي العجمى الإسكندرية شارع بيانكي

