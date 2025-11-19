كرّم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم، اثنين من العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، تقديرًا لأمانتهما عقب إعادتهما مبلغا ماليا كبيرًا وهاتفًا محمولًا من نوع «آيفون 16 برو ماكس»، بعدما عثرا عليهما أثناء نقل أحد المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام.

وجاء هذا التكريم بحضور الدكتور محمد فؤاد عبدالمجيد، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بقنا.

وشمل التكريم المسعف عبود رفاعي أحمد والسائق صفوت محمد عامر، بعد عثورهما على مبلغ 115 ألف جنيه إلى جانب الهاتف، خلال مباشرتهما نقل مصابين في حادث تصادم سيارتين ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدينة بركة بمركز نجع حمادي، وقد حرصا على تسليم المبلغ والهاتف إلى نقطة الشرطة المختصة، في موقف يعكس أرقى صور الأمانة المهنية.

وخلال التكريم، عبّر المحافظ عن تقديره البالغ للمسعف والسائق، مشيرًا إلى أن ما قاما به يجسد قيم الانتماء والمسؤولية، ويبرز الدور الإنساني الذي يضطلع به العاملون في قطاع الإسعاف، الذين يلتزمون بأداء مهامهم بروح عالية من المهنية واحترام الحقوق.

وقال المحافظ إن هذا السلوك النبيل يمثل نموذجًا جديرًا بالتقدير، ودعا العاملين في مختلف القطاعات إلى استلهام هذه المواقف في ممارسة مهامهم اليومية.

من جانبهم، عبّر المسعف عبود رفاعي والسائق صفوت عامر عن امتنانهم لتقدير المحافظ، موضحين أن ما قاما به يعد واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا ينبع من ضمير مهني وحس وطني، وأن تصرفهما يأتي في إطار الأمانة التي يحملانها تجاه المجتمع وأهله.