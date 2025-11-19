الأورمان تعلن الانتهاء من إعادة إعمار وتأهيل 65 قرية في الأقصر

أعلنت جمعية الأورمان عن الانتهاء من إعادة إعمار وتأهيل 65 قرية بمراكز محافظة الأقصر، وذلك من خلال الجهود التنموية التي قادتها جمعية الأورمان على مدار السنوات الماضية، تحت إشراف ومتابعة المديرية.

وأكد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن مشروعات إعادة الإعمار جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، برعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مشيدًا بالدور الفعال الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في إدخال البهجة وتحسين مستوى معيشة الأسر البسيطة.

وأضاف فرج الله أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد طفرة كبيرة من خلال التنسيق بين المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، بهدف توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن إعادة إعمار القرى الـ 65 شملت تعريش أسقف لـ 1056 منزلًا، وتوصيل مياه الشرب لـ 890 منزلًا، وتوصيل الكهرباء لـ 35 منزلًا، مشيرًا إلى أن اختيار القرى تم وفقًا لمعايير دقيقة تراعي مستوى الاحتياج.

وأضاف أن عملية الإعمار داخل المنازل شملت أعمال المحارة والدهانات، وتركيب النجارة، وتعريش الأسقف، وتركيب السيراميك والأرضيات، وتنفيذ أعمال السباكة الداخلية وتركيب أطقم الحمامات، إلى جانب أعمال الكهرباء الداخلية، فضلًا عن فرش وتأثيث عدد من المنازل بما يضمن حياة كريمة للأسر المستفيدة.

ووجه اللواء شعبان شكره لمحافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة على دعمه المستمر لجهود العمل الأهلي، مؤكدًا أن سياسة “الباب المفتوح” التي يتبعها المحافظ تسهم في تعزيز التعاون وتسهيل تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تخدم المواطنين.

يذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة الذي أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات، نجح في تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية على مستوى الجمهورية، ويتضمن كذلك توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأسر غير القادرة، لمساعدتها على الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.