بحوث الصحراء يتفقد محطة رأس سدر تمهيدًا لإنشاء معمل للتلقيح الصناعي -صور

كتب : رضا السيد

12:00 م 19/11/2025
أجرى الدكتور أحمد عبد المقصود، رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز بحوث الصحراء، زيارة لمحطة بحوث رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، رافقه في الزيارة الدكتور علي مصطفى، أستاذ رعاية الحيوان بالشعبة، والدكتورة منى محمدي، أستاذ رعاية الحيوان المتفرغ بالشعبة، ومدير الإدارة الهندسية لمحطة رأس سدر، لتفقد إنشاءات قطاع الإنتاج الحيواني بالمحطة، تمهيداً لإعادة تأهيل الحظائر.

وقال الدكتور أحمد صبحي الحاوي، رئيس المحطة، إنه من المقرر تطوير البنية التحتية للحظائر بواقع حظيرتين للإنتاج الحيواني واثنتين للإنتاج الداجني، بهدف التوسع في الإنتاج الحيواني، مما يحقق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح رئيس المحطة في تصريح اليوم أنه سيُجرى عمل مظلات للإبل، ويُقترح إنشاء معمل للتلقيح الصناعي لخدمة قطاع تلقيح الإبل، وبنك إقليمي للجينات الوراثية، للحفاظ على الأصول الوراثية الحيوانية والداجنة.

وتابع: كما سيُقام عنبر للأرانب، ومبنى يضم عيادة بيطرية ومعمل تجهيز، ومكاتب إدارية بالقطاع، لتفعيل الدور الحيوي والخدمي للمحطة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

بحوث الصحراء محطة رأس سدر إنشاء معمل للتلقيح الصناعي

