145 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة في قنا خلال العام الجارى

قنا- عبدالرحمن القرشي:

صرح المهندس محمود العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا، أنه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضي، جرى تمويل 3016 مشروعًا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 145 مليون و339 ألفًا و780جنيهًا.

وأضاف "العماري" ، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 19 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 42 مليون و747 ألفًا و759 جنيهًا، وفرت 388 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 2997 مشروعا بتمويل قدره 102 مليون و592 ألف و021 جنيه، وفرت 6203 فرصة عمل، مشيرا إلي أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج ، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين .