الشرقية - ياسمين عزت:

نظمت مديرية الصحة بالشرقية، قافلة طبية مجانية شاملة بقرية أبو طاحون التابعة لمركز أولاد صقر، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

قدّمت القافلة خدماتها الطبية والعلاجية على مدار يومين لـ 1598 مواطنًا من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المبادرات الرئاسية التي تمس حياة المواطنين، خاصة المبادرات الصحية التي تقدم الرعاية والعلاج للمستحقين. وشدد المحافظ على أن الشرقية لن تدخر جهدًا في حماية صحة أبنائها وتوفير خدمات طبية متكاملة لكبار السن وذوي الهمم، إيمانًا بأن صحة المواطن هي أساس بناء مجتمع قوي ومستدام.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة تضمنت 11 عيادة طبية تغطي 10 تخصصات تشمل: الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، والأسنان، إلى جانب تخصيص عيادتين إضافيتين لخدمة تخصص الأطفال.

وأوضح البيلي، أن اليوم الأول للقافلة شهد توقيع الكشف على 662 مواطنًا وتحويل 4 حالات للمستشفى لاستكمال الفحوصات، بينما تم الكشف في اليوم الثاني على 936 مواطنًا وتحويل 5 حالات لتلقي الرعاية اللازمة، بإجمالي 1598 مستفيدًا حصلوا على الكشف والعلاج بالمجان.

كما نفذت القافلة، عددًا من الندوات التوعوية والصحية حول الكشف المبكر عن أورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الحكيم، مدير القوافل الطبية العلاجية.

وأكد محافظ الشرقية، استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية في مختلف أنحاء المحافظة لضمان وصول الخدمات الصحية لكل مواطن، دعمًا للحق في الرعاية الصحية المتكاملة.