جامعة بنها تُحقق إنجازًا جديدًا في تصنيف شنغهاي للموضوعات لعام 2025

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، تحقيق الجامعة تقدّمًا ملموسًا في تصنيف شنغهاي الدولي للموضوعات لعام 2025، حيث شملت قائمة التصنيفات عددًا من التخصصات التي برزت فيها الجامعة ضمن أفضل الجامعات عالميًا ومحليًا.



وظهرت الجامعة هذا العام لأول مرة في تخصص هندسة الاتصالات ضمن مجالات العلوم الهندسية، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في الأداء البحثي والأكاديمي.



وأكد الجيزاوي، أن هذا التقدم يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تحسين مخرجاتها البحثية وتعزيز قدرات شباب الباحثين علميًا وبحثيًا، مشيرًا إلى أن تصنيف شنغهاي، الذي انطلق عام 2009، يشمل أكثر من 54 تخصصًا في العلوم الطبيعية والهندسية وعلوم الحياة والعلوم الطبية والاجتماعية، ويضم أكثر من 5000 جامعة من 96 دولة.



من جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن جامعة بنها جاءت في التصنيفات على النحو التالي:



العلوم البيطرية: الفئة 101–150 عالميًا، والثانية محليًا إلى جانب جامعتي الإسكندرية والقاهرة.



العلوم الزراعية: الفئة 201–300 عالميًا، والرابعة محليًا مع جامعات الأزهر ودمنهور وقناة السويس وطنطا.



الرياضيات: الفئة 201–300 عالميًا، والثانية محليًا بجانب جامعتي الأزهر والقاهرة.

علوم وتكنولوجيا الأغذية: الفئة 151–200 عالميًا، والثانية محليًا.



الأجهزة العلمية والتكنولوجية: الفئة 201–300 عالميًا، والأولى محليًا مع جامعة القاهرة.

هندسة الاتصالات: الفئة 201–300 عالميًا، والأولى محليًا مع جامعة المنوفية.



وفي ختام التصريحات، وجّه رئيس الجامعة التهنئة للقيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بكليات الطب البيطري، والزراعة، والهندسة بشبرا، والهندسة ببنها، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس روح التميز والجهود المستمرة للارتقاء بالبحث العلمي في الجامعة.