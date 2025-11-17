إعلان

50 تأشيرة حج متاحة للعاملين بديوان المنيا وأسرهم.. 9 مستندات مطلوبة

كتب : مصراوي

07:10 م 17/11/2025

جبل عرفات

المنيا - جمال محمد:

أعلن محافظ المنيا اللواء عماد كدواني، اليوم الإثنين، عن فتح باب التقديم للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، والمحالين للمعاش، للحصول على تأشيرة أداء فريضة الحج لعام 1447 هـ / 2026 م، ضمن 50 تأشيرة خصصتها وزارة التنمية المحلية للعاملين بالمحافظات.

مدة وشروط التقديم لتأشيرة الحج

وأوضح المحافظ أن التقديم أتيح منذ أمس الأحد 16 نوفمبر 2025 ويستمر حتى الخميس 18 ديسمبر 2025، مشددًا على أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد هذا الموعد، وكذا لن يتم قبول الطلبات غير مستوفاة للمستندات المطلوبة.

وأشارت المحافظة إلى أن الحجز يتم مباشرة من خلال مسؤولي لجنة الحج بوزارة التنمية المحلية عبر الأرقام التالية: مصطفى مرزوق عبده (01228805339)، وأحمد متولي الصغير (01280400994).

قرعة علنية في هذه الحال

وذكرت وزارة التنمية المحلية أن الموسم سيُنظم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وسيتم الإعلان عن الأسعار لاحقًا. وفي حال زيادة عدد المتقدمين عن التأشيرات المتاحة، ستُجرى قرعة علنية لاختيار الفائزين.

9 مستندات مطلوبة للتقديم:

- أصل جواز سفر صالح لمدة عام على الأقل اعتبارًا من 8 فبراير 2026.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

- فيش الحج المميكن (البصمة العشرية).

- بيان الموقف التجنيدي للمواليد من 18/3/1941 فصاعدًا.

- بطاقة صحية مثبت بها تطعيم الالتهاب السحائي.

- تقرير طبي معتمد يوضح القدرة على أداء المناسك.

- شهادة تحركات من إدارة الجوازات والهجرة.

- إقرار بعدم سبق أداء فريضة الحج.

- 12 صورة شخصية بخلفية بيضاء.

