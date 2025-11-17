ضرب ودفع من فوق السرير.. سيدة أجنبية تعذب ابنتها في كفر الشيخ

ألقى رجال مباحث مركز شرطة البرلس في كفر الشيخ، القبض على ربة منزل عشرينية أجنبية الجنسية تقسم بمدينة بلطيم، وذلك لاتهامها بالتعدي على طفلتها محدثة بها العديد من الإصابات.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي مركز شرطة البرلس إشارة من مستشفى بلطيم المركزي بوصول الطفلة "ريتاج ع.م"، 4 اعوام، تحمل جنسية أجنبية، وتقيم بمدينة بلطيم مصابة بكدمات، وسحجات متفرقة بالجسم.

انتقل ضباط الشرطة بمركز شرطة البرلس إلى مستشفى بلطيم المركزي وبالفحص تبين أن وراء إصابتها والدتها المدعوة "خلود.ر.ع"، 20 عامًا، ربة منزل، أجنبية الجنسية، وتقيم بمدينة بلطيم.

كما تبين من خلال فحص رجال المباحث تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، أن الأم تعدت على ابنتها المصابة بالضرب بالأيدي، ودفعها وإسقاطها من أعلى السرير في غرفة النوم ما أدى إلى إصابتها بتلك الإصابات المذكورة مبررة بذلك بغرض تأديبها.

وبسؤال إحدى السيدات من شهود العيان قررت بمضمون ما سبق.

ألقي القبض على الأم المتهمة واقتيدت إلى مركز شرطة البرلس وبمواجهتها بالفحص والتحريات بخصوص التعدي على ابنتها أقرت بما حدث وقررت بعدم تعمدها إيذائها لكنها تعدت عليها بالضرب بغرض تأديبها.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات بينما جددت محكمة البرلس الجزئية حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.