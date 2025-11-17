إعلان

جامعة الإسكندرية تدشن وحدة رعاية مركزة جديدة بمستشفى المواساة (صور)

كتب : محمد عامر

12:04 م 17/11/2025
الإسكندرية - محمد عامر:

وقّع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، ومحمد عمرو سيد شاكر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صحتنا" للتنمية، بروتوكول تعاون لتجهيز وحدة رعاية مركزة للكبار بمستشفى المواساة الجامعي.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الوحدة ستضم 8 أسرة مجهزة بالكامل وغرفة عزل، بتكلفة إجمالية تتجاوز 13 مليون جنيه.

وأكد "قنصوه" أن البروتوكول يأتي ضمن خطة الجامعة لتحديث خدماتها الطبية، خاصة في التخصصات الحرجة، مشيرًا إلى أن مستشفى المواساة يُعد أكبر مركز لزراعة الكبد والكلى والنخاع والغسيل الكلوي في أربع محافظات، مع تجهيز الوحدة الجديدة وفق أعلى المواصفات الفنية لضمان أفضل رعاية للمرضى.

وحضر توقيع البروتوكول كل من: الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد شرين، مدير مستشفى المواساة، وعدد من ممثلي المؤسسة.

الإسكندرية مستشفى المواساة عبد العزيز قنصوه

