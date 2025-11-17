نجاح جراحة لإصلاح كسر معقد في منتصف الوجه بمستشفى شربين بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

نجح فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى شربين المركزي بمحافظة الدقهلية في إصلاح كسر معقد في عظام منتصف الوجه لمريض قدم من محافظة أخرى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد الدكتور سيد فاروق، وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي بالدقهلية، أن المستشفى قادر على التعامل مع الجراحات الدقيقة بفضل التجهيزات المتقدمة والفرق الطبية المدربة داخل الأقسام المختلفة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي، أن الجراحة أُجريت باستخدام شقوق تجميلية دقيقة من داخل الفم وحول العين دون أي آثار خارجية، ما يعكس مهارة الفريق الجراحي، مشيرة إلى أن النتيجة جاءت ممتازة من حيث الوظيفة والمظهر.

كما صرح الدكتور محمد أبو العينين، مدير الإدارة العامة لطب الأسنان، بأن تثبيت العظام أُجري بدقة لاستعادة التماثل الطبيعي للوجه والحفاظ على سلامة الوظائف الحيوية.

وأكد الدكتور عمرو جلال، مدير مستشفى شربين المركزي، أن المريض خرج بحالة مستقرة بعد نجاح العملية، موجّهًا الشكر للفريق الطبي على أدائه المحترف.

وشارك في إجراء الجراحة: الدكتور أحمد معتمد، استشاري جراحة الوجه والفكين والجمجمة، والدكتورة نيرة معوض، طبيبة مقيمة جراحة الوجه والفكين، والدكتورة هبة إبراهيم، أخصائية التخدير، ومن التمريض لواحظ جمال وربيعة غنيم، رئيسة تمريض العمليات.

ووجّه الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الشكر والتقدير للفرق الطبية والتمريضية على جهودهم في نجاح التدخل الجراحي، مؤكدًا استمرار الدعم لتطوير الخدمات الطبية داخل المستشفيات التابعة للمديرية.