بحث مكثف عن شاب غرق في الرياح التوفيقي بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف أجهزة الحماية المدنية والإنقاذ النهري بالقليوبية جهودها للبحث عن جثمان شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، لقي مصرعه غرقًا بعد سقوطه في مياه الرياح التوفيقي بقرية أمياي.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بسقوط الشاب إمام بلال في المياه، وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ إلى الموقع وبدأت في تمشيط دقيق لمجرى المياه بحثًا عن جثمانه.

تجمع عدد كبير من أهالي القرية على ضفاف الرياح لمتابعة جهود البحث وتقديم الدعم لفرق الإنقاذ، وسط حالة من الحزن والصدمة.

حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، بينما تتواصل عمليات البحث لاستخراج الجثمان واستكمال الإجراءات القانونية.