شك تحوّل إلى جريمة.. شاب يذبح شقيقته بدم بارد بقنا وقرار قضائي رادع

في واقعة مأساوية بمدينة نجع حمادي بقنا، تحولت زيارة عادية لشقة فتاة إلى جريمة صادمة، بعدما أقدم شقيقها على قتلها بطريقة مروعة باستخدام سكين مطبخ، بدافع الشك في سلوكها، فيما شهد الجيران صدمة كبيرة إثر اكتشاف الجريمة.

- أحداث الواقعة

أحداث الواقعة تعود إلى فبراير 2025، حين تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالعثور على جثة فتاة تُدعى "ر" مذبوحة من الرقبة داخل شقتها. وبجانبها كان شقيقها المتهم "ح"، الذي لم يحاول الهروب، بل خرج من الشقة وأبلغ الجيران بما ارتكبه طالبًا منهم الاتصال بالشرطة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تملكه الشك في شقيقته بسبب ما وصفه بـ"نظرات الجيران المريبة" كلما زارها في شقتها التي كانت تقيم بها بمفردها لظروف عملها.

- اعترافات المتهم

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق قائلًا: "أختي كانت عايشة لوحدها عشان شغلها، ولما كنت بزورها الجيران كانوا يبصوا لي بطريقة وحشة، وده خلى عندي الشك وقتلتها".

بعد استكمال التحقيقات، أحالت محكمة جنايات نجع حمادي أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم النهائي، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والصدمة في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

تسلط هذه الجريمة الضوء على مأساة العنف الأسري وكيف يمكن للشكوك والمخاوف المبالغ فيها أن تؤدي إلى نهايات مأساوية، وتواصل السلطات القضائية التحقيق في الواقعة لضمان تطبيق القانون على المتهم ومعاقبته وفق الإجراءات القانونية، في إطار جهود الأجهزة الأمنية والقضائية للحفاظ على الأمن وحماية حياة الأفراد داخل المجتمع.