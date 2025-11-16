إعلان

محافظ أسوان يبحث إنشاء مقر لمجلس الإعاقة وتعزيز تمكين ذوي الهمم (صور)

كتب : إيهاب عمران

06:02 م 16/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جانب من اللقاء (1)
  • عرض 4 صورة
    جانب من اللقاء (2)
  • عرض 4 صورة
    جانب من اللقاء (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:


بحث اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، سُبل تعزيز الخدمات المقدمة لذوي الهمم ودراسة تخصيص مقر رسمي للمجلس داخل المحافظة.


يهدف المقترح إلى توفير حلقة وصل مباشرة وسريعة لتلبية مطالب ذوي الإعاقة وتذليل العقبات التي تواجههم.


وقد تناول اللقاء طرح مبادرات لتعزيز التمكين الاقتصادي لهم، تشمل إشراكهم في المعارض والفعاليات التي تنظمها المحافظة لدعم مشروعاتهم الصغيرة وصقل مهاراتهم في مجال الحرف اليدوية.


وأكد المحافظ أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بذوي القدرات الخاصة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تسخير كافة الإمكانات لضمان حياة كريمة لهم وفرص أوسع للاندماج.


ومن جانبها، أعربت الدكتورة إيمان كريم عن شكرها لجهود المحافظة، مؤكدة استمرار التنسيق المشترك لتطوير المبادرات المستقبلية. وفي ختام اللقاء، أهدى المحافظ درع المحافظة للمشرف العام على المجلس تقديرًا للتعاون بين الجانبين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مجلس الإعاقة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر