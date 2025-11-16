افتتاح أول مأمورية استئناف بالوادي الجديد وإتاحة التقاضي عن بعد (صور)

أسوان - إيهاب عمران:



بحث اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، سُبل تعزيز الخدمات المقدمة لذوي الهمم ودراسة تخصيص مقر رسمي للمجلس داخل المحافظة.



يهدف المقترح إلى توفير حلقة وصل مباشرة وسريعة لتلبية مطالب ذوي الإعاقة وتذليل العقبات التي تواجههم.



وقد تناول اللقاء طرح مبادرات لتعزيز التمكين الاقتصادي لهم، تشمل إشراكهم في المعارض والفعاليات التي تنظمها المحافظة لدعم مشروعاتهم الصغيرة وصقل مهاراتهم في مجال الحرف اليدوية.



وأكد المحافظ أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بذوي القدرات الخاصة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تسخير كافة الإمكانات لضمان حياة كريمة لهم وفرص أوسع للاندماج.



ومن جانبها، أعربت الدكتورة إيمان كريم عن شكرها لجهود المحافظة، مؤكدة استمرار التنسيق المشترك لتطوير المبادرات المستقبلية. وفي ختام اللقاء، أهدى المحافظ درع المحافظة للمشرف العام على المجلس تقديرًا للتعاون بين الجانبين.