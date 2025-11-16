إعلان

بعد الحكم بإعدامه مرتين.. قرار عاجل من استئناف دمنهور بخصوص "توربيني البحيرة"

كتب : أحمد نصرة

02:53 م 16/11/2025

محاكمة تعبيرية

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الأحد، تأجيل نظر استئناف المتهم محمد صابر السيد، وشهرته بعرور، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"توربيني البحيرة"، لاختطافه صغار والتعدي عليهم، إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، وخالد محمد أبو زيد شكر، ومحمود محمد خليل غيطاس.

كانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، قضت في 27 سبتمبر الماضي، بالإعدام شنقًا للمتهم محمد صابر السيد، وشهرته بعرور، بعد اتهامه بالخطف بالتحايل على صغير واحتجازه والتعدي عليه جنسيًا بمدينة كفر الدوار، وهو حكم الإعدام الثاني الذي يصدر بحقه، بعدما سبقه حكم آخر بإعدامه في قضية مشابهة.

من استدراج الأطفال حتى الإعدام.. القصة الكاملة لبعرور و"كشك الرعب" بالبحيرة

