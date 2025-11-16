تحرك عاجل بعد انهيار جزئي بطريق كفر محفوظ في الفيوم

الفيوم ـ حسين فتحى:

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بسرعة التعامل مع الآثار الناجمة عن الانهيار الجزئي بطريق كفر محفوظ/ طامية، الموازي لترعة بصيلة، ومنع الحركة على الطريق، تجنباً لوقوع انهيارات أخرى أو حدوث أضرار للمناطق السكنية أو الأراضي الزراعية المتاخمة للطريق الذي يمر به خط غاز طبيعي.

وفي الشأن ذاته، عقد محافظ الفيوم اجتماعاً تنسيقياً عاجلاً مع ممثلي الجهات ذات الصلة، لبحث الحلول الهندسية العاجلة والتدخلات المطلوبة للحفاظ على الطريق، وكذا علاج الآثار الناجمة عن الانهيار الجزئي، وذلك بحضور الأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس عبد المنعم سفينة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة إيمان صدقي مدير مديرية الطرق، والعميد طارق هيبة رئيس مركز ومدينة طامية، والمهندسة جيهان عباس مدير هندسة ري شرق الفيوم، والمهندس محمد مصطفى مدير الطوارئ بشركة غاز الفيوم.

وجه محافظ الفيوم، بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة المساعد، تضم ممثلين عن مديريات الإسكان، والطرق، والري، والهيئة العامة للطرق، وشركة الغاز، لسرعة معاينة الطريق على الطبيعة، والوقوف على الحلول الهندسية العاجلة، والتدخلات المطلوبة لمنع وقوع انهيارات أخرى بالطريق، مع تحديد قيمة تقديرية للأعمال المطلوبة، لإسنادها إلى أحد المقاولين لتنفيذها تحت إشراف مديريتي الإسكان والري.

وشدد "الأنصاري" على منع الحركة على الطريق بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من تنفيذ التدخلات المطلوبة، لمنع حدوث انهيارات أخرى، وذلك بسبب طبيعة تربة الترعة الانهيارية ووجود خط غاز طبيعي أسفل الطريق.