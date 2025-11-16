إعلان

12 ساعة صيانة.. ضعف المياه بعدد من المناطق في أسيوط

كتب : محمود عجمي

12:11 م 16/11/2025

مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن تنفيذ أعمال غسيل وتعقيم الخزان الأرضي بمحطة المعابدة المرشحة، اليوم الأحد، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، ولمدة 12 ساعة متواصلة.

وأوضحت الشركة أن هذه الأعمال قد تؤدي إلى ضعف في ضغوط المياه بالمناطق التالية:" عزبة العوامة، عزبة المصرف، عزبة محمد خليل"، إضافة إلى احتمالية انقطاع أو ضعف المياه ببعض المناطق المتفرقة بقرية عزبة الجرف وشقلقيل.

وأكدت الشركة التزامها بتوفير البدائل اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العمل، حيث سيتم تشغيل المحطات الارتوازية لدعم الضغوط، إلى جانب الدفع بسيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة عند الطلب. كما دعت المواطنين وأصحاب المخابز والخدمات الحيوية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين احتياجاتهم من المياه لحين انتهاء الأعمال وعودة الخدمة إلى وضعها الطبيعي.

وأهابت الشركة بالسادة العملاء التواصل عبر جميع القنوات المتاحة لتلقي الشكاوى أو طلب سيارات المياه، من خلال الخط الساخن (125) من أي هاتف أرضي، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة، أو الموقع الإلكتروني <http://ascww.org/public/> وكذلك تطبيق الهاتف المحمول.

