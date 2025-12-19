فحص 1301 حالة وتقديم خدمات مجانية في قافلة طبية ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف، اليوم الجمعة، بهدف دعم مستوى الخدمات الطبية الشاملة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1301 مواطنًا في 7 تخصصات طبية، تشمل: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، والأسنان، وسط إجراءات وقائية مشددة. كما أُجري خلال القافلة 77 تحليل دم وطفيليات، و8 أشعة، و135 موجة فوق صوتية، إلى جانب فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 300 مواطن.

وتضمنت فعاليات القافلة ندوات تثقيفية وصحية لـ 160 مواطنًا حول الأمراض المعدية، مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية، والبلهارسيا، إضافة إلى الأمراض غير المعدية مثل الضغط والسكر والسمنة، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية والمنزلية، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

وأكدت مديرية الصحة أن القافلة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي وتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة، مع التركيز على الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.