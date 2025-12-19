مركز الفلك يصدر تقريرًا بشأن رؤية هلال شهر رجب

أصدر مركز الفلك الدولي بيانًا حول تحري هلال شهر رجب 1447 هـ، موضحًا أن معظم الدول الإسلامية ستقوم بتحري الهلال يوم السبت 20 ديسمبر 2025م. ويحدث الاقتران المركزي للهلال في نفس اليوم الساعة 01:43 صباحًا بتوقيت غرينتش، بينما ستكون رؤية الهلال بعد غروب الشمس ممكنة باستخدام التلسكوب في بعض مناطق جنوب وغرب إفريقيا وأمريكا الجنوبية، فيما يمكن رؤيته بالعين المجردة من غرب أمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ.

وأشار المركز إلى أن هناك احتمال رؤية الهلال من بعض الدول الإسلامية، ما يجعل الأحد 21 ديسمبر هو أول أيام شهر رجب وفق تقاويم بعض الدول، حيث أن تحديد بداية الشهر الفعلي يظل من اختصاص الجهات الرسمية بعد استلام نتائج تحري الهلال.

وأوضح البيان أن الحسابات الفلكية للهلال عند غروب الشمس يوم السبت 20 ديسمبر في عدد من المدن العربية والإسلامية جاءت كالتالي:

جاكرتا: يغيب القمر بعد 18 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 11 ساعة و16 دقيقة.

أبوظبي: يغيب القمر بعد 10 دقائق، وعمره 13 ساعة و30 دقيقة.

الرياض: يغيب القمر بعد 11 دقيقة، وعمره 13 ساعة و55 دقيقة.

عمان والقدس: يغيب القمر بعد 8 دقائق، وعمره 14 ساعة و09 دقائق.

القاهرة: يغيب القمر بعد 10 دقائق، وعمره 14 ساعة و24 دقيقة.

الرباط: يغيب القمر بعد 12 دقيقة، وعمره 16 ساعة و03 دقائق.

وأضاف المركز أن رؤية الهلال في هذه المدن مستحيلة سواء باستخدام التلسكوب أو بالعين المجردة.

في العاصمة الموزمبيقية مابوتو، يغيب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و08 دقائق، مما يجعل رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

وأكد المركز أن تقنية التصوير الفلكي يمكن أن تكشف الهلال في جميع دول العالم الإسلامي، لكنها لا تعتبر مقبولة رسميًا في العديد من الدول.

وذكر البيان أن أقل مدة مكث للهلال يمكن رؤيته بالعين المجردة هي 29 دقيقة، بينما أقل عمر للهلال عند الرؤية الممكنة هو 15 ساعة و33 دقيقة، مؤكدًا أن الرؤية تعتمد على عوامل أخرى مثل البعد الزاوي عن الشمس وارتفاعه عن الأفق وقت الرصد.

اقرأ أيضاً:

توقعات الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المسيطرة

بعد تحديثها.. قائمة مرشحي انتخابات التجديد النصفي لنقابة البيطريين 2026