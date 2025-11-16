القليوبية الأزهرية تحتفل بذكرى تأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

نظّمت منطقة القليوبية الأزهرية، بالتنسيق مع مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، احتفالًا موسعًا بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتأسيس المنظمة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجمعية الشبان العالمية بمدينة بنها. جاء الحفل برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبدعم من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبإشراف وتوجيهات الأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق ورئيس مجلس إدارة المنظمة.

وشهد الاحتفال حضور اللواء دكتور محمد معوض عقل، السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية نائبًا عن المحافظ، وفضيلة الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية ورئيس فرع المنظمة بالمحافظة، إلى جانب نخبة من قيادات الأزهر والمسؤولين، منهم فضيلة الشيخ مجدي أتي مدير عام العلوم الشرعية والعربية، وفضيلة الشيخ شريف أبو حطب مدير عام منطقة وعظ القليوبية، والدكتور محمد الفيومي عضو مجلس النواب، واللواء محمد الشامي مساعد وزير الداخلية الأسبق، والدكتور نصيف الحناوي عضو مجلس إدارة المنظمة، والنائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتلفزيون، والدكتور أحمد السقا نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان العالمية ببنها.

وقدّم فقرات الحفل الدكتور الحسيني القاضي، واعظ بمنطقة القليوبية الأزهرية، فيما شارك في الإعداد والتنظيم فريق عمل من قيادات المنطقة، من بينهم الأستاذ عادل السيد، والشيخ حسين قايد، والدكتورة حميدة، والدكتورة رباب عادل، والأستاذة أسماء طبل، والأستاذ هاني محمود، والأستاذ السيد خطاب.

وتضمن الحفل فقرات متعددة بدأت بتلاوة مباركة من القرآن الكريم للطالب محمد أنور، تلتها كلمة ترحيبية للشيخ سعيد أحمد خضر تناول فيها تعريفًا بالمنظمة ودورها. كما ألقى اللواء دكتور محمد معوض عقل كلمة نقل خلالها تحيات محافظ القليوبية، مؤكدًا الدور المحلي والعالمي للأزهر الشريف، ومشيدًا بجهود منطقة القليوبية الأزهرية في نشر العلوم الشرعية وتنظيم الفعاليات الدينية والمجتمعية.

وشهد الحفل فقرة ابتهالات قدمها المبتهل الإذاعي الشيخ محمد عبد القادر أبوسريع، أضفت أجواء روحانية مؤثرة، إضافة إلى فقرات إنشادية متميزة من براعم وطلاب الأزهر بالقليوبية عكست جمال التراث الأزهري بروح معاصرة.

وأكد المتحدثون في كلماتهم على الدور الريادي للأزهر الشريف كمنارة عالمية تجمع أبناءه من مختلف دول العالم، ودور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في دعمهم علميًا وثقافيًا، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال ومواجهة الفكر المتطرف بالحجة والعلم. كما ألقى كلمات خلال الحفل كل من الشيخ مجدي أتي، والدكتور نصيف الحناوي، والشيخ شريف أبو حطب، والنائب أبو سريع إمام، والدكتور عبد العزيز عمران.

واختُتم الحفل بالتأكيد على استمرار جهود الأزهر الشريف في تعزيز التواصل مع خريجيه داخل مصر وخارجها، ودعم رسالتهم في نشر صحيح الدين وتمثيل الأزهر خير تمثيل في المحافل الدولية.