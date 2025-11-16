نشاط للرياح والمحافظة تعلن الطوارئ.. تعرف على حالة الطقس بجنوب سيناء

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، طقس غائم جزئيًا، ونشاط الرياح التي أدت أي الاحساس ببرودة الطقس.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى، وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بالديوان العام، أن المحافظة يسودها طقس مائل للحرارة نهارا، ومائل للبرودة ليلا، وظهور السحب في بعض المناطق التي تجعله غائم جزئي.

وأوضح أن نشاط الرياح التي تتجاوز سرعتها 28 كيلو في الساعة، ساهم بدرجة كبيرة في الاحساس ببرودة الطقس خاصة في المناطق الساحلية المطلة على البحر.

ولفت إلى أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، والتأكيد على كافة الجهات المعنية بالجاهزية المستمرة على مدار فصل الشتاء، للمجابه السريعة لأي طوارئ تحدث نتيجة لتداعيات الطقس.

وأشار إلى أن حالة البحر معتدلة، مما جعل الملاحة في الموانئ البحرية مستقرة، واتجاه الرياح بخليحي العقبة والسويس شمالية غربية، وهي رياح نشطة، وتتراوح ارتفاع الامواج بهما ما بين 1,5 إلى 2 متر.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 25 والصغرى 18، وفي مدينة رأس سدر العظمى 26 والصغرى 17، وفي مدينة طابا العظمى 23 والصغرى 14، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 17 و الصغرى 8 ، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 28 والصغرى 19 درجة.