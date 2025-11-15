ضبط 1.6 طن حواوشي وكفتة مجهولة المصدر فى القليوبية قبل طرحها بالأسواق

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، حملة رقابية مكثفة تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة – مدير المديرية، في إطار تشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والمخابز والأسواق.

وجاءت الحملة برئاسة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية، وبمشاركة إدارة تموين شبين القناطر، حيث استهدفت المرور على المخابز والمنشآت التجارية لمتابعة الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وأسفرت الحملة، عن ضبط طن و200 كيلو من عجينة الحواوشي، إضافة إلى 400 كيلو من عجينة الكفتة داخل إحدى الثلاجات التابعة لإدارة شبين القناطر، وتبين أن جميع المضبوطات مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ إنتاج، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وخلال حملة المرور على المخابز، حررت اللجنة محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخبز لتصرفه في شيكارتي دقيق بلدي مدعم، إضافة إلى تحرير محضر آخر بعد ضبط تسع شكائر دقيق بلدي مدعم داخل أحد المخابز السياحية.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار تنفيذ حملاتها اليومية لضبط الأسواق والتصدي لمخالفات تداول السلع، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.