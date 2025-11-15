إعلان

نجاة السكان.. انهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين في طوخ

كتب : أسامة عبدالرحمن

08:25 م 15/11/2025
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت محافظة القليوبية، اليوم السبت، انهيار أجزاء من منزل مكوّن من طابقين بقرية كفر الرجالات التابعة لمركز طوخ، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتلقى مركز طوخ، بلاغًا يفيد بحدوث انهيار في حائط المطبخ بالطابق الأرضي لمنزل مبني بالطوب اللبن.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بطوخ إلى الموقع، وتم إخطار نقطة إسعاف طوخ لمتابعة الموقف ورفع درجة الاستعداد.

وأكدت المعاينة الأولية، عدم وجود إصابات حتى الآن، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الحالة الإنشائية للمبنى واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

مركز طوخ انهيار جزئي لمنزل قوات الحماية المدنية

