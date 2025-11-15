مصرع شخص وإصابة 23 آخرين في انقلاب أتوبيس طلابي بالأقصر







الأقصر - محمد محروس:

شهد الطريق الصحراوي الغربي بين إسنا والسباعية بمحافظة الأقصر، صباح اليوم السبت، حادثًا مروعًا بعد انقلاب أتوبيس كان يقل طلابًا من محافظة أسوان خلال رحلة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 23 آخرين.

ودفعت هيئة الإسعاف بمحافظة الأقصر بـ 15 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفيات إسنا وطيبة التخصصي لتلقي الفحوصات والرعاية الطبية اللازمة، كما تم نقل جثة الطالب المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت القوات الأمنية إلى موقع الحادث لفرض سيولة مرورية، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والتحقيق للوقوف على السبب الرئيسي لانقلاب الأتوبيس.

وتشهد المنطقة حالة استنفار من الأجهزة التنفيذية لمتابعة تطورات الحادث والتأكد من تقديم الرعاية الكاملة للمصابين.