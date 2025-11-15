"أتوبيس المعرفة".. المكتبة المتنقلة تجوب قرى أسيوط لنشر الثقافة (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن مكتبة مصر العامة فرع أسيوط تواصل دورها في نشر الثقافة والمعرفة داخل مدارس وقرى المحافظة، من خلال سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف الطلاب وتدعم الحركة الثقافية في المراكز والقرى.

وأشار المحافظ إلى أن المكتبة، بقيادة هاجر محروس، مدير الفرع، حققت نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة عبر تنظيم رحلات مدرسية منتظمة لتعريف الطلاب بأقسام المكتبة وتشجيعهم على القراءة والاطلاع.

كما أطلقت المكتبة برنامج "المكتبة المتنقلة"، وهو أتوبيس مجهز يقدم خدمات المكتبة في القرى والمدارس النائية، بهدف إيصال الثقافة والمعرفة إلى أكبر عدد من الطلاب.

وأوضح "أبو النصر" أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة المحافظة لتعزيز الوعي وتشجيع القراءة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تقوم به المكتبة وفريق العمل في تقديم مبادرات مبتكرة تخدم العملية التعليمية والثقافية.