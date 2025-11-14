بالصور - روضة الرعاية المتكاملة بأسيوط تنفي واقعة نسيان طفل داخل الفصل

أسيوط- محمود عجمي:

أصدرت إدارة روضة الرعاية المتكاملة بمحافظة أسيوط، بيانًا رسميًا ردًا على ما تم تداوله عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن ادعاءات تفيد بـ"نسيان طفل داخل أحد الفصول بالدور الثاني بالروضة، وتركه يصرخ ويتسلق نافذة الفصل".

وأكدت إدارة الروضة، أن ما تم تداوله من معلومات عارٍ تمامًا عن الصحة، ووصفتها بـ"الأخبار الكاذبة" التي لا تمت للواقع بصلة، مشددة على أن الروضة تحظى بسمعة طيبة بين أولياء الأمور، وعلى مستوى واسع داخل المحافظة، لما تتميز به من نظافة والتزام واهتمام بالغ بالأطفال.

وأضاف البيان: "يعلم الله أننا لم نقصر يومًا في أداء واجبنا، ونفوض أمرنا إلى الله، فهو العليم ببواطن الأمور، والله بصير بالعباد".

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال الساعات الماضية صورة لطفل يقف على حافة شباك أحد الفصول الدراسية داخل روضة الرعاية المتكاملة بمحافظة أسيوط، في مشهد أثار حالة من الجدل والقلق بين أولياء الأمور، وسط اتهامات بإهمال قد يكون عرّض الطفل للخطر.

وفي السياق ذاته، لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من وزارة التربية والتعليم أو مديرية التربية والتعليم بأسيوط بشأن الواقعة، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن الجهات المعنية تعمل حاليًا على التحقق من صحة الصورة المتداولة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت الواقعة.