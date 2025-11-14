"كانوا راجعين من الشغل".. 20 مصابًا في انقلاب سيارة على صحراوي المنيا

المنيا - جمال محمد:

أصيب 20 عاملاً، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من منطقة البستان.

تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، وتبين أن سيارة ربع نقل كانت تقل 20 شخصًا، جميعهم من أبناء قرية الحوارتة التابعة لمركز المنيا، وانقلبت أثناء عودتهم من أعمالهم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم التحفظ على السيارة.