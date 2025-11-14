إعلان

"كانوا راجعين من الشغل".. 20 مصابًا في انقلاب سيارة على صحراوي المنيا

كتب : جمال محمد

04:28 م 14/11/2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

أصيب 20 عاملاً، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من منطقة البستان.

تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، وتبين أن سيارة ربع نقل كانت تقل 20 شخصًا، جميعهم من أبناء قرية الحوارتة التابعة لمركز المنيا، وانقلبت أثناء عودتهم من أعمالهم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم التحفظ على السيارة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة ربع نقل الأجهزة الأمنية مديرية أمن المنيا مستشفى سمالوط التخصصي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري