مُلقى في شارع.. العثور على رضيع حديث الولادة بقرية العوامر بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، على رضيع مجهول الهوية حديث الولادة مُلقى في أحد شوارع قرية العوامر بني برزة التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا، وتم إيداعه داخل المستشفى تحت الملاحظة الطبية.

وتلقى مركز شرطة أبو تشت إخطارًا بالعثور على الطفل، الذي تبين أنه يبلغ من العمر نحو خمسة أيام فقط ومجهول الهوية.

وجرى نقل الرضيع إلى المستشفى لتقديم الرعاية اللازمة، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وكشف هوية المتورطين وضبطهم.