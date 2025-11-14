بالأسماء.. 21 مرشحًا يتنافسون على رئاسة جامعة بني سويف

أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة بني سويف، خلفًا للدكتور منصور حسن لبلوغه السن القانونية.

ضمت القائمة 21 أستاذًا جامعيًا من داخل جامعة بني سويف وخارجها، وهم:

محمد شاكر ندا (كلية الهندسة)

الحسين محمد عبد اللطيف (كلية تكنولوجيا العلوم الصحية)

ممتاز محمد يحيى حجاب (كلية العلوم)

حنان عبد الحميد عبد الحفيظ (كلية العلوم)

أحمد فتح الله حسن (كلية طب الأسنان)

فاطمة حسن علي (كلية الطب البيطري)

عادل أبوهشيمة محمود (كلية الحقوق)

وائل نبيل مرسي حزين (كلية العلوم)

صبري محمد إمام (كلية الطب البيطري)

محروس محمد إبراهيم (كلية الآداب)

محمود محمد محمود البتانوني (كلية الطب)

طارق علي محمد (القائم بأعمال رئيس الجامعة)

أحمد محمد أحمد حسن (كلية الهندسة)

سامح عبد الفتاح محمد (كلية الزراعة - جامعة القاهرة)

عزة فاروق عبد المعبود (كلية الآداب)

وائل محمد حسانين الشاعر (كلية الطب)

خالد عبد الوهاب الباجوري (كلية السياسة والاقتصاد)

فاطمة محمد عبد العليم (كلية الحقوق)

محمد ياسر سيد (كلية دراسات علوم المسنين)

عبد اللطيف هشام عبد اللطيف (كلية الزراعة)

أشرف محمد علي (كلية الآداب)

ومن المقرر أن تفتح اللجنة باب تلقي الطعون على مدار يومي الأحد والإثنين المقبلين، على أن يتم البت فيها يوم الثلاثاء، تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية وعقد المقابلات مع المرشحين.