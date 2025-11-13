الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصدرت نيابة كرموز قرارات جديدة ضمن التحقيقات الموسعة التي تجريها تحت إشراف المستشار محمد خليل، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، في واقعة مقتل المهندس عبد الله الحمصاني، رميًا بالرصاص على يد صديقه في منطقة الموقف الجديد.

وأمرت النيابة العامة بالاستعلام الأمني عن السيارة المستخدمة في الحادث، وصرحت بدفن الجثمان بعد انتهاء الطب الشرعي، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وتباشر نيابة كرموز الجزئية تحقيقاتها بإشراف المستشار محمد غازي، مدير النيابة والمستشار محمد أسامة، وسكرتير النيابة حسام الدين أحمد كشف تفاصيل وملابسات الواقعة.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة كرموز بلاغًا بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاه آخر ووفاته بمنطقة الموقف الجديد، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين المهندس عبد الله أحمد الحمصاني، حاصل على بكالوريوس هندسة، ويعمل مندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات وآخر، قام على إثرها الأخير بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه محدثاً إصابته التي أدت إلى وفاته وفر هارباً بسيارته.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه حاصل على بكالوريوس هندسة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، يعانى من أمراض نفسية وسبق إيداعه بأحد المصحات النفسية")، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الجريمة.

وتبين أن علاقة صداقة تربط الجاني بالمجني عليه منذ فترة الدراسة، واعترف بإرتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهما، حيث تعدى على زوجة المجنى عليه بالسب والتشهير بمواقع التواصل الاجتماعي وتم الصلح بينهما خلال شهر نوفمبر 2024، وقام المجنى عليه بشكايته لوالده الذى قام بتعنيفه، فقرر الانتقام منه وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

