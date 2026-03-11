سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره في التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 10-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8515 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7450 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6385 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4965 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3550 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 264825 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 59600 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.24% إلى نحو 5205 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.