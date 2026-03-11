إعلان

الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط 8 مسيّرات إيرانية

كتب : مصراوي

06:15 ص 11/03/2026

طائرة إيرانية مُسيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الحرس الوطني الكويتي إسقاط 8 مسيّرات إيرانية فجر اليوم الأربعاء.

قال الحرس الوطني الكويتي في منشور على حسابه في "إكس": "أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد د. جدعان فاضل جدعان فجر اليوم عن إسقاط 8 طائرات "درون" في مواقع المسؤولية التي تتولى قوة الواجب تأمينها".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني، إن هذا الإجراء "يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة".

ودعا المتحدث الجميع إلى ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.

وأكد أن قوات الحرس الوطني وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وتلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسيّرات إيرانية إسقاط مسيّرات إيرانية الكويت الحرس الوطني الكويتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لمواجهة الجيش الملكي".. 15 صورة لبعثة بيراميدز في مطار القاهرة قبل السفر
رياضة محلية

"لمواجهة الجيش الملكي".. 15 صورة لبعثة بيراميدز في مطار القاهرة قبل السفر
القهوة أم مشروبات الطاقة.. أيهما يمنحك نشاطا أطول وأكثر صحة؟
رمضان ستايل

القهوة أم مشروبات الطاقة.. أيهما يمنحك نشاطا أطول وأكثر صحة؟
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم 21 رمضان 2026
أخبار مصر

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم 21 رمضان 2026
استهداف شقة بمبنى سكني بمنطقة عائشة بكار في بيروت
شئون عربية و دولية

استهداف شقة بمبنى سكني بمنطقة عائشة بكار في بيروت
زيادة البنزين والسولار تشعل تكلفة الإنتاج.. كيف تأثرت أسعار الغذاء في الأسواق؟
أخبار وتقارير

زيادة البنزين والسولار تشعل تكلفة الإنتاج.. كيف تأثرت أسعار الغذاء في الأسواق؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الـ11 للحرب: هرمز بين الوعيد الإيراني والتهديد الأمريكي والوساطة التركية
تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد