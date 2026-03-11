مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
21:30

مودرن سبورت

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

05:00 ص 11/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مباراة ريال مدريد والسيتي (8) (1)
  • عرض 3 صورة
    مباراة ريال مدريد والسيتي (10) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد والسيتي

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

ويذكر أن يلاقي ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس، ضمن مواجهات إياب دوري أبطال أوروبا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة ريال مدريد والسيتي دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم 21 رمضان 2026
أخبار مصر

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم 21 رمضان 2026
الفيتامينات المتعددة اليومية.. خطوة بسيطة لإبطاء شيخوخة الجسم
نصائح طبية

الفيتامينات المتعددة اليومية.. خطوة بسيطة لإبطاء شيخوخة الجسم
"اتجوزت 9 مرات ".. الراقصة دينا تفاجئ رامز جلال في رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

"اتجوزت 9 مرات ".. الراقصة دينا تفاجئ رامز جلال في رامز ليفل الوحش
"لمواجهة الجيش الملكي".. 15 صورة لبعثة بيراميدز في مطار القاهرة قبل السفر
رياضة محلية

"لمواجهة الجيش الملكي".. 15 صورة لبعثة بيراميدز في مطار القاهرة قبل السفر
غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية.. ومقتل 12 لبنانيا في هجمات منفصلة
شئون عربية و دولية

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية.. ومقتل 12 لبنانيا في هجمات منفصلة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الـ11 للحرب: هرمز بين الوعيد الإيراني والتهديد الأمريكي والوساطة التركية
تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد