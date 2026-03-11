موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
كتب : محمد عبد السلام
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
يلاقي ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.
القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد والسيتي
وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".
ويذكر أن يلاقي ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس، ضمن مواجهات إياب دوري أبطال أوروبا.