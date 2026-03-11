اتحاد الكرة يعلن إعفاء حمزة عبدالكريم من معسكر المنتخب المقبل

يلاقي ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد والسيتي

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

ويذكر أن يلاقي ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس، ضمن مواجهات إياب دوري أبطال أوروبا.