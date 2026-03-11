استهداف شقة بمبنى سكني بمنطقة عائشة بكار في بيروت



وكالات

استهدفت غارة إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، شقة في مبنى سكني في منطقة عائشة بكار في العاصمة اللبنانية بيروت، بحسب روسيا اليوم.

وشنت إسرائيل غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، الأربعاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية.

وقال الجيش الاسرائيلي، إنه استهدف مواقع لحزب الله المدعوم من إيران.

أكدت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 12 مواطنا في اعتداءات إسرائيلية منفصلة، إذ قُتِل 4 لبنانيين في غارة للجيش الإسرائيلي على بلدة قلاوية قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.