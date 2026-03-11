إعلان

بالقرب من مطار بغداد.. مسيرة تستهدف منشأة دبلوماسية أمريكية في العراق

كتب : مصراوي

06:07 ص 11/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

قال مسؤول أمني، وتنبيه داخلي لوزارة الخارجية الأمريكية، إن طائرة مسيرة استهدفت منشأة دبلوماسية أمريكية رئيسية في العراق أمس الثلاثاء في ما يُعتقد أنه رد من الجماعات المسلحة الموالية لطهران على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وفقا لما أفادت به صحيفة واشنطن بوست.

وذكرت الصحيفة، أن الضربة استهدفت مركز الدعم الدبلوماسي، وهو مركز لوجستي للدبلوماسيين الأمريكيين بالقرب من مطار بغداد وقواعد عسكرية عراقية.

ولم يتضح من التقرير ما إذا كانت هناك خسائر بشرية.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الحرب بعد على طلبات التعليق.

وقالت واشنطن بوست، إن 6 طائرات مسيرة أطلقت نحو المجمع في بغداد، أصابت إحداها المنشأة الأمريكية بينما تسنى إسقاط الخمس الأخرى.

ولم يكن المسؤول الأمني، الذي قالت الصحيفة إنه تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ليتمكن من مناقشة موقف أمني حساس، على علم بوقوع قتلى أو جرحى.

وأضافت الصحيفة، أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تنبيها داخليا قالت فيه إن طائرة مسيرة أصابت برج حراسة وأمرت الأفراد في المنشأة بالانبطاح والاحتماء.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأمني، أن الهجوم نفذته على الأرجح المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مجموعة تضم فصائل مسلحة مدعومة من إيران، وفقا للغد.

مسيرة منشأة دبلوماسية أمريكية استهداف منشأة دبلوماسية أمريكية العراق مطار بغداد

