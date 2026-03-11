الدفاع السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي وعدد من المسيرات



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر الأربعاء، اعتراض وتدمير عدد من المسيرات والصواريخ الباليستية الإيرانية.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، إنه تم اعتراض وتدمير 5 مسيرات في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة، بالإضافة إلى مسيرتين في حفر الباطن، و5 مسيرات شرق محافظة الخرج، و4 مسيرات في المنطقة الشرقية.‏

أكد المتحدث اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية، وفقا لروسيا اليوم.