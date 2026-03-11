إعلان

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم 21 رمضان 2026

كتب : أحمد العش

05:00 ص 11/03/2026
    تفاصيل حالة طقس يوم 21 رمضان 2026
    تفاصيل حالة طقس يوم 21 رمضان 2026

يبحث الملايين من المواطنين عبر محركات البحث المختلفة عن تفاصيل حالة طقس يوم الأربعاء 11 مارس 2026، الموافق 21 رمضان، لمعرفة درجات الحرارة وفرص الأمطار خلال اليوم، خاصة في ظل استمرار الموجة الباردة التي تشهدها بعض مناطق البلاد.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد أجواءً باردة في الصباح الباكر، تتحول تدريجيًا إلى دافئة نهارًا على أغلب الأنحاء، فيما يسود طقس بارد ليلاً على كافة المناطق.

التفاصيل الكاملة لحالة طقس يوم 21 رمضان 2026

وأضافت "الهيئة" في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه تشير خرائط الأرصاد إلى تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى 9 صباحًا، تتركز بشكل رئيسي على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة.

وتابعت: بالإضافة إلى شمال الصعيد ووسط سيناء، مع احتمالية أن تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

أماكن سقوط الأمطار يوم 21 رمضان 2026

وأوضحت "الأرصاد" أنه تتوافر فرصًا لسقوط أمطارًا خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، كما تشمل الفرص بنسبة 20% السواحل الشمالية الغربية، وشمال وجنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ما قد يؤثر على حركة المرور في هذه المناطق.

وكشفت "هيئة الأرصاد" أنه تنشط الرياح على فترات متفرقة بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/ساعة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وصحراء مطروح، ما يزيد الإحساس بالبرودة صباحًا وليلاً، خاصة في المناطق المكشوفة.

وتأتي هذه التقلبات الجوية ضمن استمرار الموجة الباردة على بعض المناطق، مع تحسن تدريجي في درجات الحرارة نهارًا، ما يجعل الطقس مناسبًا للأنشطة اليومية مع ضرورة الالتزام بالإرشادات أثناء القيادة والسفر في الصباح الباكر.

حالة الطقس حالة الطقس اليوم في مصر درجات الحرارة اليوم الطقس في مصر شهر رمضان رمضان 2026 الطقس في رمضان 2026

