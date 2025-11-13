غدًا.. حفل ختام ملتقى أطفال "أهل مصر" بقصر ثقافة الإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية غدًا الجمعة فعاليات الملتقى الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع “أهل مصر”، الذي يُقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار “يهمنا الإنسان”، وذلك في قصر ثقافة الإسماعيلية في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويشهد حفل الختام حضور اللواء أركان حرب أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى جانب مشاركة واسعة من أطفال المحافظات الحدودية.

ويشارك في فعاليات الأسبوع 160 طفلًا من محافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، بالإضافة إلى عدد من أطفال القاهرة، في برنامج ثري بالأنشطة الإبداعية التي تتنوع بين الفنون التشكيلية، الأدب، الحرف اليدوية، وفنون الأداء، إلى جانب زيارات ميدانية تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي والإنساني بين أبناء المحافظات المختلفة، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لدى النشء.