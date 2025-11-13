وفاة شخص سقط من الطابق الرابع عشر بالخانكة

لقي شخص مصرعه اليوم الخميس، في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، إثر سقوطه من الطابق الرابع عشر بأحد العقارات السكنية الواقعة أمام سنترال الخانكة، في حادث مأساوي هز المنطقة.

تلقى مديرية أمن القليوبية إخطارًا بسقوط الشخص من ارتفاع شاهق، وعلى الفور تحركت سيارة إسعاف وقوات أمنية إلى مكان الحادث، وبالمعاينة تبين أن الضحية فارق الحياة في الحال نتيجة الإصابات البالغة التي لحقت به.

فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول العقار، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وقررت نقل الجثمان إلى المستشفى العام تحت تصرفها، مع تكليف مباحث القليوبية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وظروف سقوطه.