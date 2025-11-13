محافظ جنوب سيناء يشارك في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة -صور

شارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، بحضور مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و الذي أطلقه الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان، ويُعقد هذا العام تحت شعار "تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص"، بمشاركة نخبة من الوزراء والخبراء الدوليين في مجالات الصحة والتنمية البشرية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، على أن المؤتمر يمثل منصة علمية وسياسية كبرى لتبادل الخبرات الدولية في مجال السياسات الصحية والتنمية البشرية، مشيراً إلى أن مخرجاته سيكون لها أثر مباشر في دعم جهود التنمية المتكاملة بمحافظة جنوب سيناء، خصوصاً في مجالات الصحة العامة، التحول الرقمي الصحي، وتمكين الكوادر الطبية والشبابية.

وأوضح المحافظ أن الرؤية التي تتبناها القيادة السياسية من خلال مبادرات مثل “100 مليون صحة” و“حياة كريمة” ومنظومة التأمين الصحي الشامل تنعكس بوضوح في ما تشهده المحافظة من تطوير مستمر في البنية التحتية الصحية، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، وتوسيع مظلة الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء تُعد من أوائل المحافظات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع مدنها بما يضمن توفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين بجودة عالية وفق أحدث معايير الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ التوسعات الخاصة بالمنظومة، والتي شملت في المرحلة الأخيرة تشغيل مركز طب أسرة الزهراء بمدينة طور سيناء، إلى جانب تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي لتكون مركزاً إقليمياً للسياحة العلاجية والخدمات التخصصية عالية الجودة.

كما نوه المحافظ إلى أهمية ما طرحه المؤتمر من محاور استراتيجية تتعلق بالاقتصاد الصحي، والعدالة في الوصول إلى الخدمات، ودور الدبلوماسية الصحية في تعزيز الأمن الصحي العالمي، مؤكدًا أن محافظة جنوب سيناء تعد نموذجًا للتكامل بين التنمية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز جودة الحياة للمواطنين ويجعلها من المحافظات الرائدة في تطبيق مفاهيم التنمية البشرية الشاملة.

واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن ما تحقق في قطاع الصحة بجنوب سيناء هو نتاج دعم القيادة السياسية، وجهود وزارة الصحة والسكان، وتعاون الشركاء الدوليين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في الخدمات الصحية النوعية بما يتواكب مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.